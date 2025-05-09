Красные соколы против «золотых мальчиков Геринга»: Как советские лётчики молотили асов люфтваффе

Отто Киттель значился четвёртым в списке самых результативных лётчиков люфтваффе. На его счету 267 сбитых бортов и один из самых быстрых самолётов в истории войны — подготовленный для скоростных схваток на большой высоте «Фокке-Вульф 190». Однако сверхбыстрая машина едва не стала могилой для немецкого аса уже в 1943 году: после встречи с советскими «аэрокобрами» под Великим Новгородом истребитель Киттеля был сбит, а сам он едва не попал в плен. Этот бой надолго запомнился не только лётчику, но и его командованию — после возвращения в штаб Киттеля отозвали на родину и назначили инструктором. Однако в начале 1944 года он потребовал, чтобы его вернули на фронт, и эту просьбу выполнили.