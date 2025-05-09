Строители раскрыли секрет дешёвого ремонта. На чём можно экономить, а на чём нельзя

— Правило № 1: ни в коем случае нельзя экономить на качестве материалов. Помните, скупой платит дважды! А то и трижды! Представьте, что вы решили сэкономить пару-тройку тысяч на пластиковом подоконнике. Установили и порадовались, а он — сломался, когда на него взгромоздился ребёнок. Обидно будет покупать новый, платить за демонтаж и повторно — за монтаж. Правило № 2: нельзя экономить на квалификации исполнителя! Вот купили вы красивую дорогую фреску, а её неумеха поклеил криво, — добавил Вячеслав Котлов.