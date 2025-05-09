В Волгограде завершился автопробег «Знамя Победы»

МАХАЧКАЛА, 9 мая — РИА Новости. Автопробег к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовавший в Дагестане в рамках акции «Знамя Победы», завершился в Волгограде памятными мероприятиями на Мамаевом кургане, сообщили в пресс-службе главы республики.
Акция стартовала 5 мая в городе Каспийске. Колонна машин, украшенных символикой Дня Победы, проехала по Дагестану, регионам Северного Кавказа и Южного федерального округа. Финишной точкой стал Волгоград, который впервые был включен в маршрут патриотической акции.
«Памятными мероприятиями на Мамаевом кургане завершилась масштабная патриотическая акция “Знамя Победы”… В городе-герое дагестанская делегация посетила музей-панораму “Сталинградская битва” и развернула копию Знамени Победы у мемориальному комплекса на Мамаевом кургане», — говорится в сообщении.
В завершение мероприятия дагестанская делегация передала масштабную копию Знамени Победы на хранение администрации Волгоградской области и возложила цветы к монументу на Мамаевом кургане.
Республиканская акция «Знамя Победы» проводится с 2022 года по инициативе главы Дагестана Сергея Меликова. В прошлом году к ней присоединились все регионы Северного Кавказа, акция завершилась в Пятигорске.