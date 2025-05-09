Космонавты «Роскосмоса» с МКС поздравили россиян с Днем Победы

Космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков поздравили россиян с Днем Победы прямо с орбиты — с борта Международной космической станции. Видеозапись праздничного поздравления опубликовала госкорпорация «Роскосмос» в телеграм-канале.
Именно там, на борту Международной космической станции российские космонавты торжественно запустили акцию «Георгиевская ленточка» — символ мужества и славы Героев Великой Отечественной войны.
«Георгиевская лента — это связь времен, памяти героев, отстоявших мир и свободу, напоминание о великой истории нашей страны», — отметили они.
Члены экипажа вспомнили истории российских космонавтов, связанных с Великой Отечественной войной.
«Константин Фиактистов был юным разведчиком Воронежского гарнизона, Георгий Добровольский в 13 лет ушел в партизаны защищать Одессу, Владимир Шаталов строил оборонительные укрепления под Ленинградом, Георгий Береговой совершил более 200 вылетов», — рассказали космонавты.
Кроме того, космонавты напомнили, что на МКС размещена копия знамени Победы.
«Преклоняем голову перед теми, кто помог остановить врага и не вернулся с полей сражений. Чествуем тех, кто ковал оружие победы в тылу, кто пережил голод, бомбежки и разруху. Благодарим тех, кто в кратчайшие сроки восстановил страну из руин», — подчеркнули Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков.
Ранее KP.RU писал, что Crew Dragon с застрявшими на МКС астронавтами приводнились у побережья Флориды. Вместе с космонавтами-затворниками Бутчем Уилмором и Суни Уильямс на Землю вернулись наш Александр Горбунов и американец Николас Хейг.
Напомним, Бутч Уилмор и Суни Уильямс собирались в космос на неделю, а вместо этого застряли на 287 суток.