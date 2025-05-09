Космонавты «Роскосмоса» с МКС поздравили россиян с Днем Победы

«Преклоняем голову перед теми, кто помог остановить врага и не вернулся с полей сражений. Чествуем тех, кто ковал оружие победы в тылу, кто пережил голод, бомбежки и разруху. Благодарим тех, кто в кратчайшие сроки восстановил страну из руин», — подчеркнули Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков.