Погода в мае 2025 в Москве и Санкт-Петербурге

На 9 мая прогнозируется тёплый день, но без уточнённой температуры. После праздников днём температура будет в районе +10…+15 °C, ночью — от 0 до +5. С 25 мая возможны заморозки. Средняя температура за месяц, по ожиданиям синоптиков, окажется в пределах нормы — около +10,4 °C. Май будет с перепадами: тепло пару дней — потом снова холод. Такой сценарий уже стал привычным для региона.