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«Сербы и словаки — братья навек»: Вучич и Фицо записали видео на фоне Кремля

Президент Сербии Александр Вучич в пятницу, 9 мая, опубликовал видеозапись, на которой он общается с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на фоне Кремля в Москве.

Президент Сербии Александр Вучич в пятницу, 9 мая, опубликовал видеозапись, на которой он общается с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на фоне Кремля в Москве.

Видео он подписал его: «Сербы и словаки — братья навек».

Запись опубликовал Telegram-канал RT.

Самолет Фицо в четверг, 8 мая, приземлился в столичном аэропорту Внуково. Политик присоединится к праздничным мероприятиям в честь 80-летнего юбилея Победы во Второй мировой войне.

Помимо этого, 8 мая в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина, они продлились 3,5 часа. В самом начале встречи Путин поблагодарил китайского коллегу за решение разделить с Россией празднование 80-летнего юбилея Победы. В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что очень рад принять участие в праздничных торжествах.

Накануне празднования 80-летия со Дня Победы над фашизмом в Москве начали собираться мировые лидеры со всего света. В среду, 7 мая, многие из них уже прибыли в российскую столицу, с некоторыми даже успел встретиться президент России Владимир Путин. О том, кто поучаствует в праздничных мероприятиях, а кто все-таки не смог приехать — в материале «Вечерней Москвы».