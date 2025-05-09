Автор «Приключений жёлтого чемоданчика» Софья Прокофьева умерла в 96 лет

«Умерла любимая сказочница многих поколений детей и взрослых Софья Прокофьева, чьи замечательные книги обогатили детское направление нашего издательства. Вечная память прекрасному писателю и человеку», — говорится в некрологе.
Софья Прокофьева была известна как автор сказок, стихов и сценариев для детских фильмов. Она написала сценарии к мультфильмам «Лоскутик и облако», «Остров капитанов», «Ученик волшебника».
А недавно стало известно о смерти 11-летней актрисы Милены Брандао, звезды сериала «Единомышленники». Милена скончалась после борьбы с загадочной болезнью, которую врачи так и не смогли диагностировать. За время госпитализации у девочки зафиксировали многочисленные остановки сердца.