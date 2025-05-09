Гутерриш поздравил нового папу римского Льва XIV с избранием

Генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш поздравил новоизбранного папу римского Льва XIV, Гутерриш подчеркнул, что он ожидает продолжения взаимодействия ООН со Святым престолом «для построения устойчивого и справедливого мира».
«Искренне поздравляю Его Святейшество Папу Римского Льва XIV и католиков по всему миру. С нетерпением жду продолжения развития традиционного сотрудничества ООН и Святого престола, в недавнем прошлом поддерживавшегося Папой Римским Франциском, для укрепления солидарности, содействия примирению и построению справедливого и устойчивого мира для всех», — заявил он.
Заявление распространила пресс-служба генсека Организации Объединённых Наций.
По словам Гутерриша, избрание папы римского Льва XIV «обладает глубоким духовным значением для миллионов верующих», оно произошло «во время великих мировых вызовов».
Напомним, папа римский Франциск скончался в апреле на 89-м году жизни. Он был главой католической церкви с 2013 года.
В Ватикане состоялись выборы нового папы римского. Им стал кардинал из Соединённых Штатов Роберт Прево. Он взял имя Лев XI.