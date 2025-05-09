Гутерриш поздравил нового папу римского Льва XIV с избранием

«Искренне поздравляю Его Святейшество Папу Римского Льва XIV и католиков по всему миру. С нетерпением жду продолжения развития традиционного сотрудничества ООН и Святого престола, в недавнем прошлом поддерживавшегося Папой Римским Франциском, для укрепления солидарности, содействия примирению и построению справедливого и устойчивого мира для всех», — заявил он.