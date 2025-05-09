Жирков возмутился словам Трампа об истории Второй мировой войны

Бывший игрок сборной России по футболу Юрий Жирков заявил, что слова президента США Дональда Трампа вызвали у него раздражение.
Жирков выразил возмущение попытками переписать историю и напомнил, что главным победителем во Второй мировой войне был Советский Союз.
— Главный победитель во Второй мировой войне — это Советский Союз. Я не понимаю, как реагировать, когда история переписывается. Это очень раздражает, — цитирует спортсмена «Матч ТВ».
Жирков, являющийся шестикратным чемпионом России, обладателем Кубка УЕФА и бронзовым призером Евро-2008, подчеркнул неприемлемость искажения исторических фактов.
Ранее Трамп заявил, что Россия внесла значительный вклад в победу над фашизмом. Он подчеркнул, что во время Второй мировой войны страна понесла огромные потери, потеряв миллионы жизней. В то же время Трамп отметил, что Соединенные Штаты, по его словам, были «доминирующей силой» в тот период.
При этом ранее Трамп утверждал, что победа во Второй мировой войне якобы была достигнута «только благодаря США». Глава Белого дома напомнил, что Америка является «единственной страной в мире», которая не праздновала этот день.