Пхеньян провёл учения ракетных войск под руководством Ким Чен Ына

В Северной Корее состоялись манёвры ракетных войск, а также «дальнобойной артиллерии», информирует «Голос Кореи».
Данными учениями руководил северокорейский лидер Ким Чен Ын.
«Состоялись объединённые учения по нанесению удара для повышения боеспособности подразделений дальнобойной артиллерии и ракетчиков восточного фронта», — говорится в сообщении.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что Пхеньян выпустил баллистические ракеты в сторону Японского моря. В Японии заявили, что ракеты упали за пределами экономической зоны страны.