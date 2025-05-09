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Пхеньян провёл учения ракетных войск под руководством Ким Чен Ына

Накануне в Сеуле заявили, что Пхеньян выпустил баллистические ракеты.

Источник: Аргументы и факты

В Северной Корее состоялись манёвры ракетных войск, а также «дальнобойной артиллерии», информирует «Голос Кореи».

Данными учениями руководил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

«Состоялись объединённые учения по нанесению удара для повышения боеспособности подразделений дальнобойной артиллерии и ракетчиков восточного фронта», — говорится в сообщении.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Ранее сообщалось, что Пхеньян выпустил баллистические ракеты в сторону Японского моря. В Японии заявили, что ракеты упали за пределами экономической зоны страны.