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Председатель президиума Боснии и Герцеговины прибыла в Москву на 9 мая

Желька Цвиянович примет участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы.

Председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович прибыла в Москву накануне 9 мая. Она намерена принять непосредственное участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости.

Ожидается, что в Москву на День Победы прибудут 27 иностранных лидеров, а участие в параде на Красной площади примут парадные расчеты из 13 стран.

Ранее KP.RU писал, что президент Сербии Александр Вучич прилетел в Москву и записал обращение на Красной площади. Он сделал это несмотря на угрозы со стороны Евросоюза и проблемы со здоровьем.

Также в российскую столицу прибыл лидер Китая Си Цзиньпин, премьер Словакии Роберт Фицо и другие иностранные лидеры.