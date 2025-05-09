«Новенький в Ватикане»: Богослов раскрыл Life.ru неожиданные подробности о папе римском Льве XIV

«Пока о нём сказать можно довольно мало, потому что кардиналы сделали совершенно неожиданный выбор. Все прогнозировали совершенно других людей, а он новенький в Ватикане, он кардинал всего два года как. Правда, его покойный папа Франциск назначил сразу на ответственную должность, и он фактически отвечал за подбор всех новых епископов», — отметил богослов.