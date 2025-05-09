Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал Урсулу фон дер Ляйен «потрясающей»

Трамп выразил надежду на встречу с фон дер Ляйен.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен «потрясающая», кроме того, он выразил надежду на встречу с фон дер Ляйен.

«О, она такая потрясающая, правда? Она такая потрясающая. Я надеюсь, что мы встретимся», — сказал Трамп.

Заявление прозвучало в ходе встречи с представителями средств массовой информации в Белом доме.

Трамп добавил, что видел фон дер Ляйен «несколько дней назад», но в настоящее время планирует очередную встречу.

Кроме того, Трамп в ходе брифинга заявил, что уверен в том, что ЕС готов заключить торговое соглашение с Вашингтоном.

«Они очень хотят заключить сделку», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп может заявить о соглашении с Британией, касающемся торговли.