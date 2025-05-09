Умерла Софья Прокофьева, автор «Приключений желтого чемоданчика»

Она также писала сценарии к мультфильмам, таким как «Лоскутик и облако» и «Остров капитанов», и фильмам, включая «Приключения желтого чемоданчика» и «Пока бьют часы». Издательство «Городец» опубликовало некролог с цитатой писательницы, в которой она говорила о сказке как об убежище для искренности и о таинственности и хрупкости процесса написания сказок.