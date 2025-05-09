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Умерла Софья Прокофьева, автор «Приключений желтого чемоданчика»

На 98-м году жизни скончалась детская писательница Софья Прокофьева, автор знаменитой книги «Приключения желтого чемоданчика». Об этом стало известно в пятницу, 9 мая.

На 98-м году жизни скончалась детская писательница Софья Прокофьева, автор знаменитой книги «Приключения желтого чемоданчика». Об этом стало известно в пятницу, 9 мая.

Прокофьева начала свою литературную карьеру в 1957 году с книги «Кто лучше» и стала известна благодаря сериям «Приключения желтого чемоданчика» и «Повелитель волшебных ключей», а также циклу, написанному в соавторстве с Генрихом Сапгиром, «Кот в сапогах и шляпе».

Она также писала сценарии к мультфильмам, таким как «Лоскутик и облако» и «Остров капитанов», и фильмам, включая «Приключения желтого чемоданчика» и «Пока бьют часы». Издательство «Городец» опубликовало некролог с цитатой писательницы, в которой она говорила о сказке как об убежище для искренности и о таинственности и хрупкости процесса написания сказок.

— Я выбрала сказку как убежище, где могу быть наиболее искренней. Вообще сказка требует тишины и уединения. Когда пишется сказка, она всегда окружена завесой тайны. Я всегда писала, как пишется, боялась вспугнуть мир сказки, который очень хрупок и требует бережного отношения, — цитиурет Прокофьеву Telegram-канал «Городец».