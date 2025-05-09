Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жена Джигана Оксана Самойлова показала идеальную фигуру в крошечном бикини

Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова порадовала фолловеров откровенным снимком. На опубликованном в соцсетях фото супруга рэпера Джигана предстала в крошечном бикини, который подчеркнул безупречную фигуру мамы четверых детей.

Источник: Life.ru

На снимке Самойлова позирует в розовом купальнике, украшенном металлическим поясом. Образ дополнили собранные в пучок волосы и полное отсутствие макияжа, что придало кадру естественность и подчеркнуло природную красоту модели.

Фотосессия прошла в домашней обстановке — на фоне уютной спальни. Поклонники в комментариях выразили восхищение формой Самойловой и её смелостью публиковать кадры без ретуши.

Пикантными фото недавно делилась и невеста Григория Лепса Аврора Киба. Молодая девушка показала, как отдыхает на пляже тайского острова Пхукет в золотистом бикини.