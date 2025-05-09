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Пушков: Фицо является человеком убеждений

Ранее Роберт Фицо прибыл в Российскую Федерацию.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо является «человеком убеждений и большой силы воли», заявил Алексей Пушков.

Он прокомментировал прибытие Фицо в Российскую Федерацию.

«Роберт Фицо кружным путём прибыл в Москву, ещё раз доказав своим противникам в ЕС — и всему миру, что он — человек убеждений и большой силы воли. Браво, Роберт», — написал сенатор в Telegram.

Ранее сообщалось, что прибыл в РФ по изменённой трассе после запрета Литвы на перелёт сербского лидера Александра Вучича.

Премьер-министр Словакии примет участие в торжествах, посвящённых 80-летию Победы, вместе со своими коллегами из других государств.