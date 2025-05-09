Пушков: Фицо является человеком убеждений

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо является «человеком убеждений и большой силы воли», заявил Алексей Пушков.
Он прокомментировал прибытие Фицо в Российскую Федерацию.
«Роберт Фицо кружным путём прибыл в Москву, ещё раз доказав своим противникам в ЕС — и всему миру, что он — человек убеждений и большой силы воли. Браво, Роберт», — написал сенатор в Telegram.
Ранее сообщалось, что прибыл в РФ по изменённой трассе после запрета Литвы на перелёт сербского лидера Александра Вучича.
Премьер-министр Словакии примет участие в торжествах, посвящённых 80-летию Победы, вместе со своими коллегами из других государств.