Экипаж МКС поздравил россиян с Днём Победы с борта космической станции

«Сегодня мы вспоминаем тех, кто завоевал в кровавых битвах Великую Победу и освободил мир от фашизма. Преклоняем головы перед теми, помог остановить врага и не вернулся с полей сражений. Чествуем тех, кто ковал оружие Победы в тылу, кто пережил голод, бомбёжки и разруху. Благодарим тех, кто в кратчайшие сроки восстановил страну из руин», — подытожил слова коллег Песков.