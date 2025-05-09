Мужчина украл кошелек у пенсионера во Владивостоке — его задержали

В отдел полиции Советского района обратился 75-летний мужчина, сообщив о пропаже 10 тысяч рублей. По словам потерпевшего, кошелек был похищен у входа в аптеку неизвестным.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось установить и задержать подозреваемого. Выяснилось, что он ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину). Сейчас рассматривается вопрос о мере пресечения.