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Мужчина украл кошелек у пенсионера во Владивостоке — его задержали

Во Владивостоке сотрудники полиции задержали 39-летнего местного жителя, подозреваемого в краже кошелька у пенсионера. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

В отдел полиции Советского района обратился 75-летний мужчина, сообщив о пропаже 10 тысяч рублей. По словам потерпевшего, кошелек был похищен у входа в аптеку неизвестным.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось установить и задержать подозреваемого. Выяснилось, что он ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину). Сейчас рассматривается вопрос о мере пресечения.