Школьники из Владивостока записали песню к 80-летию Победы

ВЛАДИВОСТОК, 9 мая — РИА Новости. Школьники из 19 детских коллективов Владивостока в качестве музыкального подарка к 80-летию Победы записали песню «Любимый город», сообщил мэр Константин Шестаков.
«Музыкальный подарок сделали жителям и гостям Владивостока к 80-летию Победы школьники города. Представители 19 детских коллективов объединились, чтобы исполнить одну из самых популярных советских песен — “Любимый город”. И сделали это замечательно», — написал Шестаков в своем Telegram-канале.
Там же он опубликовал видео с песней: на нем школьники исполняют «Любимый город» на фоне достопримечательностей Владивостока: Золотого и Русского мостов, маяка Токаревского, у Вечного огня и на центральной площади города.
Также мэр поздравил всех с днем Великой Победы.