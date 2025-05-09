Эксперт объяснил, как подобрать вино к блюду

АБРАУ-ДЮРСО (Краснодарский край), 9 мая — РИА Новости. Строгих правил, согласно которым красное вино надо пить с красным мясом, а белое — с белым, не существует, это всего лишь стереотип, главное, чтобы напиток гармонично дополнял еду, заявил в интервью РИА Новости главный винодел винодельни «Юбилейная», входящей в группу компаний «Абрау-Дюрсо», Антон Катаржин.