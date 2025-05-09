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Более чем на половине территории РФ ещё лежит снег: чем это хорошо

Вильфанд: На 55−60% территории России все ещё лежит снег.

Источник: Комсомольская правда

В настоящее время более чем на половине территории Российской Федерации все еще лежит снег. Об этом во время беседы с ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Эксперт сообщил, что снежный покров сейчас занимает 55−60% территории РФ. Однако отметил, что в этом есть немаловажный позитивный момент.

«В тех округах, где он есть — отсутствует пожароопасность, является сдерживающим фактором», — пояснил Вильфанд.

Между тем есть и регионы, где снег уже давным-давно растаял. По словам Вильфанда, это регионы, входящие в Южный федеральный округ. Однако это вовсе не означает, что в этих областях наступила летняя жара.

«На юге европейской России температура вполне комфортная. Не жара, в течение майских праздников она будет около нормы — плюс 19−25 градусов», — рассказал эксперт.

Ранее KP.RU сообщал, что майские аномалии погоды удивляют россиян. В Москве царит холод, в Санкт-Петербурге идет снег. В то же время на Алтае и Байкале уже 30-градусный зной.