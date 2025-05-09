Захарова поздравила ветеранов с 80-летием Победы

Захарова поделилась личными воспоминаниями о конце 1980-х и 1990-х годах, когда отношение к ветеранам было уничижительным, а их вклад в Победу ставился под сомнение. Она вспомнила, как ее дедушка и другие ветераны были потрясены публикациями в СМИ, ставящими под вопрос их роль в истории, и переносом Парада Победы. Захарова отметила бедственное материальное положение ветеранов в те годы, вынужденных выживать благодаря помощи близких и даже продавать свои награды. Дипломат выразила надежду, что нынешнее поколение ветеранов получает достойное признание и компенсацию за то, что было упущено в прошлом, передает ТАСС.