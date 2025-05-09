Захарова поздравила ветеранов с 80-летием Победы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила россиян с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и пожелала здоровья и сил ветеранам.
— К сожалению, ветеранов стало очень мало. И я желаю им только одного — здоровья и сил. И также того, чего они хотят сами больше всего — благополучия их семье, — заявила Захарова.
Она с радостью отметила достойное положение ветеранов, окруженных вниманием государства и вспомнила о временах в конце 1980-х, когда к ним относились уничижительно и с сомнением.
Захарова поделилась личными воспоминаниями о конце 1980-х и 1990-х годах, когда отношение к ветеранам было уничижительным, а их вклад в Победу ставился под сомнение. Она вспомнила, как ее дедушка и другие ветераны были потрясены публикациями в СМИ, ставящими под вопрос их роль в истории, и переносом Парада Победы. Захарова отметила бедственное материальное положение ветеранов в те годы, вынужденных выживать благодаря помощи близких и даже продавать свои награды. Дипломат выразила надежду, что нынешнее поколение ветеранов получает достойное признание и компенсацию за то, что было упущено в прошлом, передает ТАСС.
Министерство иностранных дел (МИД) Германии в четверг, 8 мая, на официальной станице в социальной сети X разместило публикацию на русском языке в честь 80-летнего юбилея окончания Второй мировой войны и поблагодарила страны — союзницы за освобождение. По словам представителей ведомства, победа над нацизмом, который лишил свободы миллионы людей по всей Европе, позволила континенту вступить в совершенно новую эпоху мира и благополучия.