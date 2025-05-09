Гериатр рассказала о рисках для пожилых людей при дачных работах

«Начинайте с простых, лёгких задач, не пытайтесь “догнать” всё за один день. Растягивайте посадочные и уборочные работы на несколько дней, распределяя их равномерно по времени и усилиям. Это поможет не только избежать перенапряжения, но и сделать работу более приятной. Обязательно следите за своим самочувствием. Если во время работы появляется одышка, боли в груди, резкая слабость, потемнение в глазах, учащённое сердцебиение или головокружение — это тревожные симптомы. Такие сигналы нельзя игнорировать. Лучше прекратить работу, принять удобное положение, измерить давление, а при необходимости — обратиться за медицинской помощью», — подчеркнула Ткачева.