Гериатр рассказала о рисках для пожилых людей при дачных работах

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Пожилые люди при высоких нагрузках во время дачных работ рискуют получить сердечно-сосудистые осложнения, обострение хронических заболеваний, травмы суставов и позвоночника, рассказала РИА Новости главный внештатный специалист гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.
«С возрастом организм становится более уязвимым, и работа на даче может быть не только полезной, но и потенциально опасной. Среди главных рисков — сердечно-сосудистые осложнения, обострение хронических заболеваний, травмы суставов и позвоночника. Весной многие стремятся резко наверстать упущенное, но это неправильный подход», — рассказала Ткачева.
По ее словам, чтобы избежать осложнений, к сезону нужно готовиться заранее: увеличить физическую активность за 3−4 недели до начала работ, чаще бывать на улице, делать дыхательную гимнастику, обязательно следить за артериальным давлением и уровнем сахара в крови. Полезно проконсультироваться с врачом, особенно если в анамнезе есть сердечно-сосудистые или суставные заболевания.
«Основное правило — не работать на износ. Организм в пожилом возрасте хуже справляется с длительным напряжением и перегревом, поэтому важно грамотно распределять нагрузку. Рекомендуется чередовать 30−40 минут умеренной работы с обязательным отдыхом не менее 15 минут. Во время перерыва лучше посидеть в тени, выпить воды, сделать лёгкую дыхательную гимнастику или просто спокойно полюбоваться природой — это не только поможет восстановить силы, но и снизит уровень стресса», — рассказала собеседница агентства.
Врач отметила, что работы в наклонном положении лучше избегать и использовать небольшие скамеечки, подпорки или инструменты с длинной ручкой. Наклоны и особенно резкие движения могут перегрузить поясницу, вызвать головокружение или спровоцировать скачки давления. При наличии артроза, остеохондроза или других проблем с суставами и позвоночником такие меры особенно важны.
«Начинайте с простых, лёгких задач, не пытайтесь “догнать” всё за один день. Растягивайте посадочные и уборочные работы на несколько дней, распределяя их равномерно по времени и усилиям. Это поможет не только избежать перенапряжения, но и сделать работу более приятной. Обязательно следите за своим самочувствием. Если во время работы появляется одышка, боли в груди, резкая слабость, потемнение в глазах, учащённое сердцебиение или головокружение — это тревожные симптомы. Такие сигналы нельзя игнорировать. Лучше прекратить работу, принять удобное положение, измерить давление, а при необходимости — обратиться за медицинской помощью», — подчеркнула Ткачева.
Она добавила, что с возрастом чувство жажды притупляется, и пожилые люди часто забывают пить. При этом обезвоживание может быстро привести к ухудшению состояния — слабости, спутанности сознания, падению давления. Поэтому пожилым людям необходимо пить воду регулярно, даже если не нет чувства жажды. Лучше всего — чистую воду, отвары трав, компоты без сахара.
«Солнцезащита — ещё один важный элемент безопасности. Весеннее солнце может быть обманчиво мягким, но вызывает ожоги и перегрев. Надевайте светлую, лёгкую одежду с длинными рукавами, обязательно — головной убор, желательно с широкими полями. Используйте солнцезащитный крем с высоким SPF на открытые участки кожи», — добавила гериатр.