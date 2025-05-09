Миршаймер: РФ неоднократно объясняла, почему против членства Киева в НАТО

«Вероятно, во многом это связано с тем, что они игнорируют историю. Я думаю, если вы уделите серьёзное внимание истории и попытаетесь поставить себя на место российских лидеров, то быстро поймёте, что о членстве Украины в НАТО не может быть и речи. Это государство должно быть нейтральным и не представлять серьёзной наступательной угрозы для РФ. Русские ясно давали это понять раз за разом», — заявил профессор Чикагского университета.