Миршаймер: РФ неоднократно объясняла, почему против членства Киева в НАТО

Российская Федерация неоднократно пыталась объяснить лидерам западных государств, почему она выступает против членства Киева в Североатлантическом альянсе, заявил Джон Миршаймер.
Профессор из США подчеркнул, что на Западе «не понимают сути проблемы», которая связана со вступлением украинской стороны в данный альянс.
Он также отметил, что о членстве Украины в НАТО не может быть и речи.
«Вероятно, во многом это связано с тем, что они игнорируют историю. Я думаю, если вы уделите серьёзное внимание истории и попытаетесь поставить себя на место российских лидеров, то быстро поймёте, что о членстве Украины в НАТО не может быть и речи. Это государство должно быть нейтральным и не представлять серьёзной наступательной угрозы для РФ. Русские ясно давали это понять раз за разом», — заявил профессор Чикагского университета.
Заявление прозвучало в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выступает против членства Киева в Североатлантическом альянсе.