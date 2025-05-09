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Миршаймер: РФ неоднократно объясняла, почему против членства Киева в НАТО

О членстве Украины в альянсе не может быть и речи.

Источник: Аргументы и факты

Российская Федерация неоднократно пыталась объяснить лидерам западных государств, почему она выступает против членства Киева в Североатлантическом альянсе, заявил Джон Миршаймер.

Профессор из США подчеркнул, что на Западе «не понимают сути проблемы», которая связана со вступлением украинской стороны в данный альянс.

Он также отметил, что о членстве Украины в НАТО не может быть и речи.

«Вероятно, во многом это связано с тем, что они игнорируют историю. Я думаю, если вы уделите серьёзное внимание истории и попытаетесь поставить себя на место российских лидеров, то быстро поймёте, что о членстве Украины в НАТО не может быть и речи. Это государство должно быть нейтральным и не представлять серьёзной наступательной угрозы для РФ. Русские ясно давали это понять раз за разом», — заявил профессор Чикагского университета.

Заявление прозвучало в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выступает против членства Киева в Североатлантическом альянсе.