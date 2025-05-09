Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил в своем Telegram-канале, что президент Украины Владимир Зеленский наградил главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка званием «Герой Украины» за его многочисленные преступления.
Дмитрук обвинил Малюка в преданности «террористическому режиму», пытках и убийствах мирного населения, уничтожении православной веры и геноциде украинского народа.
— Зеленский присвоил главе СБУ Василию Малюку звание «Герой Украины»…Расшифрую. Звание присвоено за преданность террористическому режиму. За пытки и убийства мирного населения. За уничтожение веры православной. За четкое и беспрекословное уничтожение Украины и всего украинского народа. За ГЕНОЦИД, — цитирует депутата РИА Новости.
Так, нередко противостояние с военкоматом на Украине заканчивается трагедией. Так, сотрудники ТЦК под Одессой в упор расстреляли мужчину, который попытался спасти сына от насильственной мобилизации. От полученных ранений мужчина умер на месте.
В свою очередь американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, являющийся участником администрации Трампа, согласился с мнением премьер-министра Дании Метте Фредериксен о том, что Европа причастна к геноциду на Украине. По его словам, лидеры ЕС и Зеленский «устраивают шикарные ужины, пока мужчины умирают в окопах».