Рада обвинила Зеленского в награждении главы СБУ за пытки, убийства и «геноцид»

В свою очередь американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, являющийся участником администрации Трампа, согласился с мнением премьер-министра Дании Метте Фредериксен о том, что Европа причастна к геноциду на Украине. По его словам, лидеры ЕС и Зеленский «устраивают шикарные ужины, пока мужчины умирают в окопах».