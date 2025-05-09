Космонавты с борта МКС поздравили россиян с 80-летием Победы

Космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков отметили, что с момента окончания войны прошло восемь десятилетий, и ныне остаётся всё меньше живых свидетелей тех трагических и героических лет. Они назвали святой обязанностью передать память о великом подвиге потомкам. Особое внимание было уделено символическому жесту — доставке на МКС копии Знамени Победы, что стало для экипажа честью и знаком уважения к истории.