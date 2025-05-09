Космонавты с борта МКС поздравили россиян с 80-летием Победы

Российские космонавты, находящиеся на борту Международной космической станции, обратились к соотечественникам с поздравлением по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В опубликованном «Роскосмосом» видеосообщении они подчеркнули значимость сохранения исторической памяти о подвиге поколений, отстоявших свободу и независимость страны.
Космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков отметили, что с момента окончания войны прошло восемь десятилетий, и ныне остаётся всё меньше живых свидетелей тех трагических и героических лет. Они назвали святой обязанностью передать память о великом подвиге потомкам. Особое внимание было уделено символическому жесту — доставке на МКС копии Знамени Победы, что стало для экипажа честью и знаком уважения к истории.
Зубрицкий поделился размышлениями о том, как, находясь на орбите, особенно остро осознаётся красота и хрупкость планеты Земля, которую космонавты назвали общим домом всего человечества. По его словам, Международная космическая станция служит ярким примером сотрудничества людей разных стран ради общей цели.
Песков в своём обращении напомнил о тех, кто ценой собственной жизни приблизил Победу, а также выразил признательность труженикам тыла, пережившим тяжёлые испытания и внесшим неоценимый вклад в восстановление страны. Космонавты подчеркнули важность сохранения исторической правды и передачи её будущим поколениям.