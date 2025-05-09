NDTV: ВМС Индии наносят удары по территории Пакистана

«После серьёзной эскалации со стороны Пакистана в виде попыток ракетных ударов в Джамму и Кашмире индийские ВМС начали операцию возмездия. Рано утром в пятницу ВМС в Аравийском море начали операции против многочисленных целей в Пакистане», — говорится в публикации.