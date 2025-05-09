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NDTV: ВМС Индии наносят удары по территории Пакистана

По данным телеканала, речь идёт об операции «возмездия».

Источник: Аргументы и факты

Индийские военные атакуют цели в Пакистане, информирует телеканал NDTV.

По его данным, речь идёт об операции «возмездия». Телеканал ссылается на сведения, полученные от источников.

«После серьёзной эскалации со стороны Пакистана в виде попыток ракетных ударов в Джамму и Кашмире индийские ВМС начали операцию возмездия. Рано утром в пятницу ВМС в Аравийском море начали операции против многочисленных целей в Пакистане», — говорится в публикации.

По информации объединённого штаба обороны Индии, индийские базы в Джамму, Патханкоте и Удхампуре подверглись нападению со стороны Пакистана. Пакистанские военные применили беспилотные летательные аппаратуры и ракеты, погибшие отсутствуют.

Напомним, конфликт начался из-за террористического акта в Пахалгаме на севере Индии в апреле.

Ранее сообщалось, что Пакистан нанёс ракетный удар по военным индийским базам.