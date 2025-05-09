Трамп пригрозил России и Украине новыми санкциями в случае срыва перемирия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и их союзники введут новые санкции в отношении России и Украины, если не будет достигнуто и соблюдено 30-дневное прекращение огня в украинском конфликте. Об этом в четверг, 8 мая, Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.
Он также подчеркнул, что переговоры между сторонами продолжаются, США призывают к перемирию. Американский лидер выразил надежду на установление режима прекращения огня и подчеркнул ответственность обеих стран за соблюдение условий прямых переговоров.
— Переговоры с Россией и Украиной продолжаются. США призывают к 30-дневному прекращению огня. Если это не будет соблюдаться, то США и их партнеры введут дополнительные санкции, — написал Трамп.
В тот же день президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Трампом, в ходе которого заявил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня «хоть с сегодняшнего дня» и ожидает согласия России на это предложение.
Тем не менее до этого Зеленский отверг предложение Владимира Путина о трехдневном перемирии и также намекнул о планах ударить по параду Победы в Москве.