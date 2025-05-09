Трамп пригрозил России и Украине новыми санкциями в случае срыва перемирия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и их союзники введут новые санкции в отношении России и Украины, если не будет достигнуто и соблюдено 30-дневное прекращение огня в украинском конфликте. Об этом в четверг, 8 мая, Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.