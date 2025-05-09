Дачникам рассказали, как не получить травмы и болезни при работе в огороде

В огороде важно беречь здоровье и силы.
Работа на дачном участке может быть тяжелой и травмоопасной. К сезону надо готовиться заранее, чтобы выдержать высокие физические нагрузки. Для этого надо делать гимнастику, следить за давлением и проконсультироваться с врачом. Об этом рассказала главный внештатный специалист Минздрава РФ, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.
«Чтобы избежать осложнений, к сезону дачникам нужно готовиться заранее: увеличить физическую активность за 3−4 недели до начала работ, чаще бывать на улице, делать дыхательную гимнастику, обязательно следить за артериальным давлением и уровнем сахара в крови. Полезно проконсультироваться с врачом, особенно если есть сердечно-сосудистые или суставные заболевания», — передает РИА Новости слова Ткачевой.
По мнению эксперта, на участке надо работать не спеша, что не перегрузить организм. Важно делать перерывы на отдых, пить достаточно воды. Ткачева посоветовала делать дыхательную гимнастику, тогда сезон принесет радость и снизит уровень стресса.
Ранее кардиолог высшей квалификационной категории, главный врач клиники «Центра современной кардиологии» Михаил Голотвин посоветовал в дачный сезон не злоупотреблять алкоголем. Он сказал, что важно следить за физической нагрузкой, чтобы не поднялось давление.