Дачникам рассказали, как не получить травмы и болезни при работе в огороде

Работа на дачном участке может быть тяжелой и травмоопасной. К сезону надо готовиться заранее, чтобы выдержать высокие физические нагрузки. Для этого надо делать гимнастику, следить за давлением и проконсультироваться с врачом. Об этом рассказала главный внештатный специалист Минздрава РФ, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.