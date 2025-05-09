Радиацию измерили в Приморье

Уровень гамма-излучения на открытых участках (естественный радиационный фон) находится в пределах обычных многолетних значений для Приморского края. В среднем по региону он составляет 0,13 мкЗв/час, во Владивостоке и Артеме — 0,12 мкЗв/час, в Партизанске, Арсеньеве, Уссурийске, Спасске-Дальнем — 0,14 мкЗв/час.