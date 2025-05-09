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Радиацию измерили в Приморье

На прошлой неделе радиационный фон в Приморском крае, согласно данным радиологических исследований (дозиметрии, гамма-, альфа-, бета-спектрометрии и радиометрии), оценивается как нормальный, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Уровень гамма-излучения на открытых участках (естественный радиационный фон) находится в пределах обычных многолетних значений для Приморского края. В среднем по региону он составляет 0,13 мкЗв/час, во Владивостоке и Артеме — 0,12 мкЗв/час, в Партизанске, Арсеньеве, Уссурийске, Спасске-Дальнем — 0,14 мкЗв/час.

Специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» и его филиалов провели анализ 12 образцов воды, 2 образцов почвы, 2 образцов строительных материалов, 20 проб на радон, а также измерили естественный радиационный фон.

Результаты проведенных анализов не выявили превышений допустимых норм радиационной безопасности в исследованных объектах окружающей среды.