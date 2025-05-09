Автору Василия Тёркина — поклон и вечная память

Панихиду отслужил протоиерей Николай Булгаков, в 60−70 коды журналист «большой комсомольской правды», а ныне настоятель храма Державной иконы Божией Матери подмосковного поселка Кратово, член Союза писателей России. Вместе с ним На панихиду прибыли прихожане храма. Они возложили цветы рядом с большим букетом гвоздик от московской школы школы имени А. Т. Твардовского. В поминовении были также помянуты и многие другие участники Великой Отечественной войны, здесь, на Новодевичьем, погребённые: военачальники, авиаконструкторы, лётчики, писатели, артисты.