Сегодня на Новодевичьем кладбище, на могиле поэта Александра Твардовского, автора незабываемой поэмы о солдате-фронтовике Василии Тёркине, прошла панихида, посвященная 80-летию Победы. Кроме слов богослужения прозвучали и великие строки из самой поэмы:
То серьёзный, то потешный,
Нипочём, что дождь, что снег, —.
В бой, вперёд, в огонь кромешный.
Он идёт, святой и грешный,
Русский чудо-человек.
Панихиду отслужил протоиерей Николай Булгаков, в 60−70 коды журналист «большой комсомольской правды», а ныне настоятель храма Державной иконы Божией Матери подмосковного поселка Кратово, член Союза писателей России. Вместе с ним На панихиду прибыли прихожане храма. Они возложили цветы рядом с большим букетом гвоздик от московской школы школы имени А. Т. Твардовского. В поминовении были также помянуты и многие другие участники Великой Отечественной войны, здесь, на Новодевичьем, погребённые: военачальники, авиаконструкторы, лётчики, писатели, артисты.