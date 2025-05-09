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Автору Василия Тёркина — поклон и вечная память

На могиле Твардовского прошла панихида, посвященная 80-летию Победы.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня на Новодевичьем кладбище, на могиле поэта Александра Твардовского, автора незабываемой поэмы о солдате-фронтовике Василии Тёркине, прошла панихида, посвященная 80-летию Победы. Кроме слов богослужения прозвучали и великие строки из самой поэмы:

То серьёзный, то потешный,

Нипочём, что дождь, что снег, —.

В бой, вперёд, в огонь кромешный.

Он идёт, святой и грешный,

Русский чудо-человек.

Панихиду отслужил протоиерей Николай Булгаков, в 60−70 коды журналист «большой комсомольской правды», а ныне настоятель храма Державной иконы Божией Матери подмосковного поселка Кратово, член Союза писателей России. Вместе с ним На панихиду прибыли прихожане храма. Они возложили цветы рядом с большим букетом гвоздик от московской школы школы имени А. Т. Твардовского. В поминовении были также помянуты и многие другие участники Великой Отечественной войны, здесь, на Новодевичьем, погребённые: военачальники, авиаконструкторы, лётчики, писатели, артисты.