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Во Владивостоке начался парад Победы

Во Владивостоке начался парад Победы, по центральной улице города маршируют военные. Об этом сообщили в правительстве Приморского края. Власти транслируют мероприятие в прямом эфире.

Трансляцию парада ведут в официальном telegram-канале, созданном властями в честь праздника.

Во Владивостоке начался парад Победы, по центральной улице города маршируют военные. Об этом сообщили в правительстве Приморского края. Власти транслируют мероприятие в прямом эфире.

«Присоединяйтесь к трансляции Парада Победы во Владивостоке», — говорится в telegram-канале правительства. Прямую трансляцию можно смотреть в четырех соцсетях, а также на местном телевидении.

Торжественный парад Победы уже прошел в Саратове. Самые яркие кадры с мероприятия — в фоторепортаже URA.RU. Подробнее о том, как Россия отмечает 80-летие Победы — в сюжете агентства.