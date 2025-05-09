Трансляцию парада ведут в официальном telegram-канале, созданном властями в честь праздника.
Во Владивостоке начался парад Победы, по центральной улице города маршируют военные. Об этом сообщили в правительстве Приморского края. Власти транслируют мероприятие в прямом эфире.
«Присоединяйтесь к трансляции Парада Победы во Владивостоке», — говорится в telegram-канале правительства. Прямую трансляцию можно смотреть в четырех соцсетях, а также на местном телевидении.
Торжественный парад Победы уже прошел в Саратове. Самые яркие кадры с мероприятия — в фоторепортаже URA.RU. Подробнее о том, как Россия отмечает 80-летие Победы — в сюжете агентства.