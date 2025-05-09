Град размером с яйцо обрушился на дома в совхозе в Оренбургской области

Напомним, смерч образовывается, если температура воздуха у земли и на высоте существенно отличается. Внизу воздух должен быть теплее, чем наверху. Чем больше разница, тем выше риск возникновения торнадо. Кроме того, воздух у земли должен быть сухой, а на высоте — холодный.