Град размером с яйцо обрушился на дома в совхозе в Оренбургской области

В Оренбургской области зафиксировано необычное погодное явление — мощный смерч. Об этом информирует «КП-Оренбург».
Сообщается, что мощный вихрь навис над домами в совхозе Тобольский, раскидывая по округе крупный град. При этом Telegram-канал «112» сообщает, что стихия задела коровники и град, достигавший размера куриного яйца, убил и покалечил часть поголовья коров.
Напомним, смерч образовывается, если температура воздуха у земли и на высоте существенно отличается. Внизу воздух должен быть теплее, чем наверху. Чем больше разница, тем выше риск возникновения торнадо. Кроме того, воздух у земли должен быть сухой, а на высоте — холодный.
В прошлом году в Приморье, где бушевали лесные пожары, впервые зафиксировали редкое природное явление — огненный смерч или огненный торнадо.