Полянский: РФ в ООН не имеет отдельного канала для диалога с США по Киеву

Миссия Российской Федерации в Организации Объединённых Наций не имеет «какого-то отдельного канала» для обсуждения с Соединёнными Штатами вопросов, касающихся украинского конфликта, заявил Дмитрий Полянский.
«Что касается тематики украинского урегулирования, то она пока не получила “преломления” на нью-йоркскую площадку и какого-то отдельного канала для диалога с американцами у нас здесь нет», — сказал он в беседе с агентством РИА Новости.
Первый зампостпреда Российской Федерации при ООН отметил, что постпредство «не отбирает хлеб» у коллег из посольства РФ в Вашингтоне, не обсуждая с американской стороной отношения между двумя государствами.
«Тем не менее, если это будет сочтено целесообразным, мы готовы к проработке с американскими коллегами в Нью-Йорке напрямую вопросов функционирования постпредства — здесь по-прежнему немало проблем», — заявил Полянский.
Ранее Полянский заявил, что диалог между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами выходит за рамки обсуждения конфликта на Украине и направлен на нормализацию двусторонних отношений.