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Полянский: РФ в ООН не имеет отдельного канала для диалога с США по Киеву

По словам Полянского, нормализация отношений РФ и США в интересах всего мира.

Источник: Аргументы и факты

Миссия Российской Федерации в Организации Объединённых Наций не имеет «какого-то отдельного канала» для обсуждения с Соединёнными Штатами вопросов, касающихся украинского конфликта, заявил Дмитрий Полянский.

«Что касается тематики украинского урегулирования, то она пока не получила “преломления” на нью-йоркскую площадку и какого-то отдельного канала для диалога с американцами у нас здесь нет», — сказал он в беседе с агентством РИА Новости.

Первый зампостпреда Российской Федерации при ООН отметил, что постпредство «не отбирает хлеб» у коллег из посольства РФ в Вашингтоне, не обсуждая с американской стороной отношения между двумя государствами.

«Тем не менее, если это будет сочтено целесообразным, мы готовы к проработке с американскими коллегами в Нью-Йорке напрямую вопросов функционирования постпредства — здесь по-прежнему немало проблем», — заявил Полянский.

Ранее Полянский заявил, что диалог между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами выходит за рамки обсуждения конфликта на Украине и направлен на нормализацию двусторонних отношений.