Глава Боснии и Герцеговины прибыла в Москву на празднование Дня Победы

Председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович прибыла в Москву для участия в торжествах, посвященных 80-й годовщине Дня Победы.
Ожидается, что Цвиянович посетит парад на Красной площади, который состоится 9 мая, передает РИА Новости.
Президент Эфиопии Тайе Ацкеселассие также прибыл в Россию для участия в мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этом году на 9 Мая в Москве ожидается приезд ряда зарубежных лидеров.
Кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву для участия в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. 9 мая глава республики будет присутствовать на параде Победы, который пройдет на Красной площади. Вместе с зарубежными лидерами он понаблюдает за торжественным шествием, в котором также примут участие белорусские военные.
Накануне празднования 80-летия со Дня Победы над фашизмом в Москве начали собираться мировые лидеры со всего света. В среду, 7 мая, многие из них уже прибыли в российскую столицу, с некоторыми даже успел встретиться президент России Владимир Путин. О том, кто поучаствует в праздничных мероприятиях, а кто все-таки не смог приехать — в материале «Вечерней Москвы».