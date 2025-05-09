Врач предупредила об опасности самолечения витаминами и БАДами

«Нет необходимости принимать витамины и биодобавки на протяжении всей жизни, если нет явных признаков дефицита или проявлений дисвитаминоза. Врач поможет определить наличие недостатка и назначит соответствующую схему и продолжительность лечения. Важно помнить, что самолечение может быть опасным, и консультация специалиста необходима для принятия обоснованных решений о приеме витаминов и добавок», — рассказала Милушкина.