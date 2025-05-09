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Врач предупредила об опасности самолечения витаминами и БАДами

Врач Милушкина: пить БАДы нужно только после консультации специалиста.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Самолечение витаминами и биодобавками может быть опасным, их нужно пить только после консультации специалиста, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, проректор по учебной работе Пироговского Университета Ольга Милушкина.

Если в зимний период ощущается недостаток свежих овощей и фруктов, можно рассмотреть возможность замены их витаминами и БАДами, но только по рекомендации врача, отметила она.

«Нет необходимости принимать витамины и биодобавки на протяжении всей жизни, если нет явных признаков дефицита или проявлений дисвитаминоза. Врач поможет определить наличие недостатка и назначит соответствующую схему и продолжительность лечения. Важно помнить, что самолечение может быть опасным, и консультация специалиста необходима для принятия обоснованных решений о приеме витаминов и добавок», — рассказала Милушкина.

Она добавила, что омега-3 и омега-6 полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в рыбьем жире, играют существенную роль в физиологии организма человека.

«Важно понимать, что рыбий жир — это продукт естественного происхождения, и технология его производства, особенно в Норвегии, хорошо отработана. Традиционно рыбий жир получают из печени трески, но следует помнить, что печень трески не является универсальным источником всех необходимых веществ», — отметила врач.

В том случае, если врач назначил лекарственный препарат, содержащий сбалансированный состав омега-3, омега-6 и омега-9 кислот, лучше придерживаться именно этой формы, предупредила специалист.

«В большинстве случаев, сбалансированный рацион и здоровый образ жизни позволяют получать все необходимые витамины и минорные вещества из пищи, особенно в современных условиях доступности разнообразных продуктов», — отметила она.