Диетолог объяснила, как правильный завтрак может стать секретом стройности

Полноценный завтрак не только заряжает энергией, но и помогает сохранить здоровье и поддерживать физическую форму. Пропуск завтрака особенно вреден для детей, а у взрослых может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом KP.RU рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук, диетолог Наталья Фадеева.
— У диетологов есть хорошая фраза: «Здоровье начинается с завтрака!». Ежедневный полноценный и питательный завтрак не только повышает умственную работоспособность, но и предотвращает набор лишнего веса и связанные с ним проблемы со здоровьем, улучшает перистальтику кишечника, — подчеркнула эксперт.
По словам Фадеевой, завтрак должен составлять около 25% от дневной нормы калорий. Это особенно важно для школьников. Так они начинают день с запасом энергии и лучше усваивают информацию.
Хороший завтрак — это баланс белков, жиров и углеводов. Например, каша с кусочком масла и сыром или яйцом, омлет с овощным салатом, творог с фруктами и хлебом или бутерброд с курицей на цельнозерновом хлебе.