Диетолог объяснила, как правильный завтрак может стать секретом стройности

Полноценный завтрак не только заряжает энергией, но и помогает сохранить здоровье и поддерживать физическую форму. Пропуск завтрака особенно вреден для детей, а у взрослых может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом KP.RU рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук, диетолог Наталья Фадеева.