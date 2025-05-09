Финконсультант научила правильно копить на учебу ребенка в вузе

«Если вам приходят деньги на карту, допустим, 10 числа, то лучше, чтобы 11 числа депозит автоматически пополнялся. Потому что практика показывает, что дисциплина есть не у каждого человека и она долго нарабатывается. Поэтому автоматизация этого процесса сильно облегчит жизнь», — отметила Никитина.