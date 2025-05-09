Военные КНДР отработали переход на готовность к ядерному контрудару

Срочный переход всех подразделений войск Северной Кореи на готовность к ядерному контрудару отрабатывался в ходе манёвров КНДР, информирует ЦТАК.
По данным агентства, в учениях были задействованы тактическая баллистическая ракета типа «Хвасон-11» и РСЗО калибром 600 миллиметров.
«Цель учений была достигнута, надёжность системы командования и мобилизации для оперативного реагирования на любые ядерные кризисы подтверждена», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Пхеньян провёл учения ракетных войск под руководством лидера КНДР Ким Чен Ына.
Накануне в Южной Корее и Японии заявляли, что Пхеньян осуществил пуск баллистических ракет в сторону Японского моря. В Японии заявили, что ракеты упали за пределами экономической зоны страны.