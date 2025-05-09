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Военные КНДР отработали переход на готовность к ядерному контрудару

Учениями руководил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Источник: Аргументы и факты

Срочный переход всех подразделений войск Северной Кореи на готовность к ядерному контрудару отрабатывался в ходе манёвров КНДР, информирует ЦТАК.

По данным агентства, в учениях были задействованы тактическая баллистическая ракета типа «Хвасон-11» и РСЗО калибром 600 миллиметров.

«Цель учений была достигнута, надёжность системы командования и мобилизации для оперативного реагирования на любые ядерные кризисы подтверждена», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Пхеньян провёл учения ракетных войск под руководством лидера КНДР Ким Чен Ына.

Накануне в Южной Корее и Японии заявляли, что Пхеньян осуществил пуск баллистических ракет в сторону Японского моря. В Японии заявили, что ракеты упали за пределами экономической зоны страны.