Трамп восхитился фон дер Ляйен и анонсировал скорую встречу с ней

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев высказал свое недовольство по поводу призывов Урсулы фон дер Ляйен открыть границы между Азербайджаном и Арменией, а также между Арменией и Турцией. Алиев заявил, что подобные предложения не входят в компетенцию ЕС и чем меньше Евросоюз будет вмешиваться в эти вопросы, тем лучше.