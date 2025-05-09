Трамп восхитился фон дер Ляйен и анонсировал скорую встречу с ней

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорую встречу с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, назвав ее «потрясающей» на брифинге.
— О, она такая потрясающая, правда? Она такая потрясающая. Я надеюсь, что мы встретимся, — цитирует Трампа «Газета.ру».
Он отметил, что видел ее несколько дней назад, но уже планирует новую встречу. Трамп также выразил уверенность в готовности Евросоюза к заключению торговой сделки с США.
Высокопоставленные чиновники Европейского союза (ЕС) начинают сомневаться в целесообразности дальнейшего пребывания Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии (ЕК), считая ее «токсичной» фигурой.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев высказал свое недовольство по поводу призывов Урсулы фон дер Ляйен открыть границы между Азербайджаном и Арменией, а также между Арменией и Турцией. Алиев заявил, что подобные предложения не входят в компетенцию ЕС и чем меньше Евросоюз будет вмешиваться в эти вопросы, тем лучше.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в среду, 7 мая, раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за призыв ускорить вступление Украины в Евросоюз, назвав слова политика позором.