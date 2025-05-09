Филолог объяснил значение слова «победа»

«В “Слове о законе и благодати” Иллариона Киевского, созданном в 1037—1050 гг., одном из древнейших памятников древнерусской литературы, прославляются князь Владимир Святославович и его предки, которые “въ странахъ многа (х) и побѣдами и крѣпостїю поминаютсѧ”. Тут “победа” точно в значении успех в войне. А ведь когда кто-то одерживает победу, другой терпит поражение. И “поражение” было одним из первоначальных значений “победы”, — отметила Северская.