Новый Папа Лев XIV начнет понтификат с аудиенции для СМИ 12 мая

Отмечается, что в бытность кардиналом он вел страницу в Х, где публиковал в основном новости о внутренней жизни церкви и молитвы за здоровье Папы Франциска. Неизвестно, где Лев XIV будет жить и продолжит ли он линию Франциска, что может быть отражено в его будущих решениях, включая возможную поездку в Турцию на празднование 1700-летия Никейского собора, передает ТАСС.