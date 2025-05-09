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Новый Папа Лев XIV начнет понтификат с аудиенции для СМИ 12 мая

Новоизбранный Папа Римский Лев XIV проведет свою первую аудиенцию в качестве главы Римско-католической церкви 12 мая в Ватикане, пригласив аккредитованных журналистов.

Новоизбранный Папа Римский Лев XIV проведет свою первую аудиенцию в качестве главы Римско-католической церкви 12 мая в Ватикане, пригласив аккредитованных журналистов.

Перед этим, в ближайшее воскресенье, 11 мая, он выступит перед верующими с традиционной проповедью, а в пятницу проведет мессу для кардиналов в Сикстинской капелле.

Лев XIV, ставший 267-м Папой Римским, является первым американцем на престоле Святого Петра, хотя и провел большую часть жизни в Перу. Он также первый понтифик из ордена августинцев.

Отмечается, что в бытность кардиналом он вел страницу в Х, где публиковал в основном новости о внутренней жизни церкви и молитвы за здоровье Папы Франциска. Неизвестно, где Лев XIV будет жить и продолжит ли он линию Франциска, что может быть отражено в его будущих решениях, включая возможную поездку в Турцию на празднование 1700-летия Никейского собора, передает ТАСС.

8 мая кардинала Роберта Фрэнсиса Прево избрали новым папой римским. Он взял имя Лев XIV и стал первым в истории главой Римско-католической церкви, который родился в США. Подробнее о нем — в материале «Вечерней Москвы».