Госдеп США: сделка по ресурсам с Киевом не связана с переговорами

Соединённые Штаты рассматривают соглашение, касающееся украинских ресурсов, отдельно от переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявила официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс.
«Это совсем не связано с переговорами относительно прекращения огня и конфликта. Это отдельное», — сказала она.
Заявление прозвучало в ходе брифинга в Вашингтоне.
По словам Брюс, сделка с Киевом позволит «обеспечить поступление денег на восстановление Украины после завершения конфликта».
Напомним, Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины. Сделка предусматривает, что Соединённые Штаты получают «приоритетное право» покупать продукцию, добытую на Украине. Договорённость не содержит гарантий безопасности для украинской стороны.