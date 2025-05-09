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Госдеп США: сделка по ресурсам с Киевом не связана с переговорами

Сделка позволит обеспечить «поступление денег на восстановление Украины».

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты рассматривают соглашение, касающееся украинских ресурсов, отдельно от переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявила официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс.

«Это совсем не связано с переговорами относительно прекращения огня и конфликта. Это отдельное», — сказала она.

Заявление прозвучало в ходе брифинга в Вашингтоне.

По словам Брюс, сделка с Киевом позволит «обеспечить поступление денег на восстановление Украины после завершения конфликта».

Напомним, Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины. Сделка предусматривает, что Соединённые Штаты получают «приоритетное право» покупать продукцию, добытую на Украине. Договорённость не содержит гарантий безопасности для украинской стороны.