Умер режиссер сиквелов скандального фильма «50 оттенков серого»

«Умер Джеймс Фоли, кинорежиссер из Бруклина, сотрудничавший с такими звездами первой величины, как Аль Пачино, Шон Пенн, Мадонна и Марк Уолберг на протяжении более чем 30-летней карьеры в кино, на телевидении и в музыкальных клипах. Ему был 71 год.», — сообщает издание The Hollywood Reporter. Режиссер «мирно скончался во сне в начале этой недели» в своем доме в Лос-Анджелесе, как рассказали представители режиссера.