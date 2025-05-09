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Шквальный ветер и пыльная буря: в каких городах Казахстана ожидается непогода 9 мая

В пятницу, 9 мая, в Казахстане ожидается переменная облачность. В некоторых городах пройдут дожди, грозы, возможны град, шквал и пыльная буря, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Казгидромет.

Сейчас в Ричмонде: +18° 2 м/с 94% 755 мм рт. ст. +18°
Источник: depositphotos.com

Астана — переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 9−14, днем временами порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +26…+28.

Алматы — переменная облачность, в конце дня дождь, гроза. Ветер юго-западный 3−8, при грозе порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +28…+30.

Шымкент — переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 8−13, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +27…+29.

Актау — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +21…+23.

Актобе — переменная облачность, днем дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 7−12, днем порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +22…+24.

Атырау — переменная облачность, в конце дня небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный ночью 3−8, днем 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +24…+26.

Жезказган — переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный ночью 7−12, днем 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +25…+27.

Караганда — переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 7−12, днем порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +24…+26.

Кокшетау — переменная облачность, утром и днем временами дождь, гроза, град. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный ночью 2−7, днем 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +25…+27.

Конаев — переменная облачность, днем дождь, гроза, пыльная буря. Ветер юго-западный 9−14, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +29…+31.

Костанай — облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +18…+20.

Кызылорда — переменная облачность, днем дождь, гроза, шквал, пыльная буря. Ветер юго-западный ночью 9−14, днем 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +29…+31.

Павлодар — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +29…+31.

Петропавловск — облачно, дождь, гроза, днем град. Ветер северо-восточный, северный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +19…+21.

Семей — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11…+13, днем сильная жара +33…+35.

Талдыкорган — переменная облачность, в конце дня небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 5−10, днем порывы 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +30…+32.

Тараз — переменная облачность, утром и днем дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +25…+27.

Туркестан — переменная облачность, без осадков. Ветер западный 8−13, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +29…+31.

Уральск — переменная облачность, дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9−14, порывы 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12…+14, днем +18…+20.

Усть-Каменогорск — переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +30…+32.