Шквальный ветер и пыльная буря: в каких городах Казахстана ожидается непогода 9 мая

Астана — переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 9−14, днем временами порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +26…+28.
Алматы — переменная облачность, в конце дня дождь, гроза. Ветер юго-западный 3−8, при грозе порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +28…+30.
Шымкент — переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 8−13, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +27…+29.
Актау — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +21…+23.
Актобе — переменная облачность, днем дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 7−12, днем порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +22…+24.
Атырау — переменная облачность, в конце дня небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный ночью 3−8, днем 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +24…+26.
Жезказган — переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный ночью 7−12, днем 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +25…+27.
Караганда — переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 7−12, днем порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +24…+26.
Кокшетау — переменная облачность, утром и днем временами дождь, гроза, град. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный ночью 2−7, днем 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +25…+27.
Конаев — переменная облачность, днем дождь, гроза, пыльная буря. Ветер юго-западный 9−14, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +29…+31.
Костанай — облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +18…+20.
Кызылорда — переменная облачность, днем дождь, гроза, шквал, пыльная буря. Ветер юго-западный ночью 9−14, днем 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +29…+31.
Павлодар — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +29…+31.
Петропавловск — облачно, дождь, гроза, днем град. Ветер северо-восточный, северный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +19…+21.
Семей — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11…+13, днем сильная жара +33…+35.
Талдыкорган — переменная облачность, в конце дня небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 5−10, днем порывы 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +30…+32.
Тараз — переменная облачность, утром и днем дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +25…+27.
Туркестан — переменная облачность, без осадков. Ветер западный 8−13, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +29…+31.
Уральск — переменная облачность, дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9−14, порывы 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12…+14, днем +18…+20.
Усть-Каменогорск — переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +30…+32.