Татуировки на ногтях: в чем преимущества и опасность нового тренда

В России становится популярным делать татуировки на ногтях вместо маникюра. По словам мастеров, процедура безболезненна, в отличие от настоящих тату, и даже более безопасная, чем гелевое покрытие. Рисунок сохраняется до отрастания ногтей. Врач-косметолог Марият Мухина рассказала «Вечерней Москве», безопасно ли делать татуировки на ногтях и могут ли они испортить ногтевую пластину.
По ее словам, если тату на ногтях сделаны красителями для перманентного макияжа, то, несмотря на кажущуюся токсичность, это действительно более безвредный вариант, чем гель-лак.
— Опасности не столько в геле и его химическом составе, сколько в облучении рук лампой для застывания, в которой используется мощнейший ультрафиолет. Обычно для сушки используют лампы с УФ-излучением типа А, длина волны которой составляет 365−395 нм, что очень вредно для здоровья, — сообщила Мухина.
Косметолог отметила, что ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего и Университета Питтсбурга провели исследование ультрафиолетового излучения на клетки кожи человека и мышей. Результаты показали, что использование ламп приводит к гибели клеток и возникновению мутаций.
— За один 20-минутный сеанс погибало 20−30 процентов клеток. Три последовательных 20-минутных сеанса вызывали гибель 65−70 процентов клеток. Поэтому очень важно не увеличивать время экспозиции под лампой для закрепления гель-лака, а точно следовать протоколу процедуры покрытия ногтей, — говорит она.
Кроме того, как рассказала эксперт, ученые обнаружили, что ультрафиолетовое облучение способно приводить к повреждению и дисфункции митохондрий. Это способствует возникновению новых мутаций.
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Чтобы снизить вред от использования ламп, нужно:
не использовать их дольше рекомендованного времени;защищать пальцы и кисти рук от воздействия ультрафиолета, например, с помощью солнцезащитного крема и перчаток без пальцев.
— Татуировки на ногтях не имеют такого вредного воздействия, но важно соблюдать стерильность, чтобы не занести грибковую или бактериальную инфекцию. Места прокола иглой для татуировок подвержены обсеменению вульгарной флорой в течение 24 часов. В этот период руками делать ничего нельзя. А также их нельзя защищать перчатками, потому что это может усугубить ситуацию внедрения синегнойной палочки в безвоздушной анаэробной среде, — предупредила собеседница «ВМ».
Обе технологии дизайна ногтей имеют свои плюсы и минусы. Поэтому лучше вернуться к старому традиционному лаку для ногтей, который не требует сушки под ультрафиолетом, не травмирует руки и ногти, легко наносится и и демократичнее по цене, заключила Мухина.
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