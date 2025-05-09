Татуировки на ногтях: в чем преимущества и опасность нового тренда

В погоне за красотой люди часто идут на рискованные процедуры. Одна из таких — феноловый пилинг. После такого вмешательства с лица буквально снимают слой кожи, а затем пациенту требуется длительное восстановление из-за сильного ожога. Результаты, которые демонстрируют косметологи, включают в себя омоложение кожи и избавление от постакне. Стоит ли красота этой опасной процедуры, где ее делают до сих пор и каковы последствия — в материале «ВМ».