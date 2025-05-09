Что обсуждали Владимир Путин и Си Цзиньпин за чашкой чая: тема очевидна

Напомним, в четверг 8 мая председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в Москву. Но не только для того, чтобы посетить парад Победы. Главное — переговоры с Владимиром Путиным и укрепления союза с Россией. Подробности здесь на KP.RU.