Что обсуждали Владимир Путин и Си Цзиньпин за чашкой чая: тема очевидна

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели неформальную беседу за чашкой чая во второй половине дня 8 мая в рамках визита китайского лидера в Москву для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Великой Победы. Об этом информирует МИД Китая.
Сообщается, что одним из вопросов, который обсудили Путин и Си Цзиньпин, была ситуация на Украине.
«Главы двух государств обменялись мнениями по украинскому кризису и другим вопросам», — сказано в релизе.
Напомним, в четверг 8 мая председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в Москву. Но не только для того, чтобы посетить парад Победы. Главное — переговоры с Владимиром Путиным и укрепления союза с Россией. Подробности здесь на KP.RU.
Напомним, Владимир Путин поднял тост за Победу на торжественном обеде с иностранными лидерами.