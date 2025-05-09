Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что обсуждали Владимир Путин и Си Цзиньпин за чашкой чая: тема очевидна

Си Цзиньпин и Владимир Путин за чашкой чая обсудили украинский конфликт.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели неформальную беседу за чашкой чая во второй половине дня 8 мая в рамках визита китайского лидера в Москву для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Великой Победы. Об этом информирует МИД Китая.

Сообщается, что одним из вопросов, который обсудили Путин и Си Цзиньпин, была ситуация на Украине.

«Главы двух государств обменялись мнениями по украинскому кризису и другим вопросам», — сказано в релизе.

Напомним, в четверг 8 мая председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в Москву. Но не только для того, чтобы посетить парад Победы. Главное — переговоры с Владимиром Путиным и укрепления союза с Россией. Подробности здесь на KP.RU.

Напомним, Владимир Путин поднял тост за Победу на торжественном обеде с иностранными лидерами.