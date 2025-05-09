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Рыбу из Приморья повезут в Бразилию

Бразильские власти дали добро еще трем российским компаниям на экспорт рыбы. Речь идет о трех складах, расположенных в Мурманской области и Приморском крае.

Источник: ДЕЙТА

Опираясь на поручительство Россельхознадзора, бразильский Секретариат по защите растений и животных (SDA), входящий в структуру Министерства сельского хозяйства и животноводства Бразилии (MAPA), одобрил три организации, занимающиеся хранением рыбы, для осуществления поставок в страну. В перечень вошли мурманская компания РПК «Гольфстрим», приморский холодильный склад «Дип Фрост» и Мурманский морской рыбный порт.

Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, на данный момент 37 российских предприятий, специализирующихся на производстве и хранении рыбной продукции, имеют разрешение на экспорт в Бразилию. Представители ведомства подчеркнули, что работа по увеличению числа российских поставщиков, имеющих право экспортировать продукцию в Бразилию, продолжается.

Стоит отметить, что особым образом разделанная и обработанная солено-сушеная треска является частью кулинарных традиций Южной Америки.