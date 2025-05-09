Рыбу из Приморья повезут в Бразилию

Опираясь на поручительство Россельхознадзора, бразильский Секретариат по защите растений и животных (SDA), входящий в структуру Министерства сельского хозяйства и животноводства Бразилии (MAPA), одобрил три организации, занимающиеся хранением рыбы, для осуществления поставок в страну. В перечень вошли мурманская компания РПК «Гольфстрим», приморский холодильный склад «Дип Фрост» и Мурманский морской рыбный порт.