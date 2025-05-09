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МИД КНР: Путин и Си Цзиньпин за чашкой чая обсудили кризис на Украине

Си Цзиньпин прибыл в РФ для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы.

Источник: Аргументы и факты

Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин за чашкой чая обсудили украинский кризис на Украине, сообщает МИД КНР.

«Главы двух государств обменялись мнениями по украинскому кризису и другим вопросам», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что неформальная беседа состоялась в четверг во второй половине дня.

Напомним, Си Цзиньпин прибыл в российскую столицу для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы. В четверг он встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Кремле. Они провели переговоры и подписали ряд документов. Общение Владимира Путина и Си Цзиньпина продолжилось в неформальной обстановке — за чаепитием.

Ранее Путин заявил, что РФ и КНР отстаивают международную справедливость.