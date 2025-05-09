МИД КНР: Путин и Си Цзиньпин за чашкой чая обсудили кризис на Украине

Напомним, Си Цзиньпин прибыл в российскую столицу для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы. В четверг он встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Кремле. Они провели переговоры и подписали ряд документов. Общение Владимира Путина и Си Цзиньпина продолжилось в неформальной обстановке — за чаепитием.