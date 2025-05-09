Адам Делимханов сообщил о нападении на жителей Ингушетии во Владимирской области

По словам Делимханова, такие запреты могут привести к росту напряженности и способствуют разжиганию ненависти по национальному и религиозному признаку. Он призывал губернатора и региональные власти отменить постановление и не допустить нарушений конституционных прав мусульманских школьниц. В Чечне тогда инициативу также осудили, а муфтий республики призвал не дискриминировать верующих за внешний облик.